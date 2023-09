Der neue EU-Tarif für Kohlenstoffemissionen wird erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen haben, so ein Bericht von The Conference Board

BRÜSSEL, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Laut einem neuen Bericht von The Conference Board sehen sich europäische Importeure mit steigenden Preisen und verwaltungstechnischen Engpässen konfrontiert, wenn der neue EU-Zolltarif für Kohlenstoffemissionen in Kraft tritt. Der Bericht erscheint im Vorfeld der ersten Durchsetzungsphase (ab 1. Oktober) des CO₂-Grenzausgleichssystems (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), eines Systems, das die Einfuhren von kohlenstoffintensiven Gütern mit Abgaben belegt und so die Preislücke zu in der EU hergestellten Produkten schließt.

Für den Bericht Navigating Europe's Carbon Tariff: What is CBAM und What does it Mean for Business? wurden europäische Mitglieder von The Conference Board dazu befragt, wie sie die Auswirkungen von CBAM auf ihre Unternehmen einschätzen. 83 Prozent der Befragten – in erster Linie Führungskräfte aus den Bereichen Beschaffung und Nachhaltigkeit – erwarten, dass die Preise steigen werden, und 75 Prozent gehen davon aus, dass CBAM ihre Kaufentscheidungen in Zukunft beeinflussen wird.

,,Unsere Mitglieder in Europa sind sich darüber im Klaren, dass die Umsetzung von CBAM die Preise für kohlenstoffintensive Produkte erhöhen wird, was möglicherweise Auswirkungen auf die Verbraucher haben wird, " erklärte Sara Murray, Hauptgeschäftsführerin, International, The Conference Board." „Unsere neuesten Erkenntnisse werden unseren Mitgliedern helfen, ihre Verantwortlichkeiten und die Herausforderungen, auf die sie sich in den kommenden 18 Monaten vorbereiten müssen, besser zu verstehen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Die Preise für regulierte Produkte werden voraussichtlich unmittelbar nach Beginn der Umsetzung steigen, Jahre bevor die ersten Tarife erhoben werden:

In der ersten Phase von CBAM müssen Importeure von Produkten aus sechs regulierten Kategorien – Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium, Stromerzeugung und Wasserstoff – damit beginnen, den EU-Behörden Kohlenstoffemissionen melden.

Begrenzte Verwaltungskapazitäten in einigen EU-Ländern bedeuten, dass die Auswirkungen des CBAM auf den Preis wahrscheinlich schon vor dessen Inkrafttreten im Januar 2026 zu spüren sein werden, wenn die Gebühren bei etwa 100 € pro Tonne Kohlenstoffemissionen liegen könnten.

Fehlende Überprüfungskapazitäten können zu Engpässen an wichtigen Standorten führen: