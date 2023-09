DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 195 auf 175 schwedische Kronen gesenkt. Die Kennziffern der Modekette hätten die Erwartungen zwar leicht übertroffen, der Mix aus Absatz, Bruttomarge und Kostenmanagement sei aber weniger attraktiv als gewünscht, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb sei angesichts des 40-prozentigen Kursanstiegs im laufenden Jahr und nur noch weniger als 10 Prozent Potenzial bis zum neuen Kursziel eine Kaufempfehlung nicht mehr zu rechtfertigen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 03:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 13,61EUR gehandelt.