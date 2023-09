An der Wall Street hatten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden. Sie suchten auf dem tiefsten Indexniveau seit Juni ihre Chance. Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibt allerdings massiv.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fünf Verlusttagen zeichnet sich im Dax am Donnerstag ein etwas höherer Auftakt ab. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,26 Prozent auf 15 257 Punkte. Das Vortagestief seit März bei 15 194 Punkten bleibt aber im Fokus. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein freundlicher Börsenstart an.

Ask 10,24

Ask 10,24

Ask 10,18

Ask 10,18

Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte einen weiteren Höhepunkt seit 2007. Zinsen sind längst wieder eine Alternative bei der Anlagesuche.

Auch in Europa könnte der Zinsgipfel noch nicht ganz erreicht sein: "Seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank vor zwei Wochen sind die Erwartungen bezüglich weiterer Zinserhöhungen tendenziell gestiegen, obwohl die konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone eher getrübt sind", schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Vonseiten der Währungshüter gebe es zwar keine einheitlichen Stellungnahmen. Letztlich werde ein zusätzlicher Schritt aber nicht ausgeschlossen und vor einer zu schnellen Abkehr vom restriktiven Kurs gewarnt.

Entscheidend für die Geldpolitik ist den Helaba-Experten zufolge die Frage, ob sich der Trend der tendenziell zurückgehenden Inflationsraten fortsetzt. Vor diesem Hintergrund spielten neue Preisdaten eine große Rolle. Im Tagesverlauf stehen die vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien und Deutschland zur Veröffentlichung an, am Freitag rückt die Schnellschätzung der Teuerung im Euroraum im Fokus.

Im Dax rücken zunächst die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) in den Blick. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben eine IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Morgen der Nachrichtenagentur dpa. Die VW-Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate 0,6 Prozent über dem Xetra-Schluss von Mittwoch.

Für die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott ist nach langer Vorbereitung nun der große Tag gekommen: Papiere von Schott Pharma werden am Donnerstag erstmals an der Börse in Frankfurt gehandelt.

Die Preisspanne für die rund 34,6 Millionen angebotenen Aktien aus dem Bestand hatte Schott Pharma vorab mit 24,50 bis 28,50 Euro je Aktie angegeben. Die Aktien werden im Zuge des Börsengangs für 27 Euro je Stück verkauft. Das Platzierungsvolumen liege einschließlich Mehrzuteilung bei 935 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit./la/tih