DAX-Umschwung heute? Trendbruch im Blick

Über das "Big Picture" und die Gefahr, dass der DAX die Mehrmonatstiefs brechen könnte, sprachen wir zuletzt in der gestrigen Morgenanalyse am 25.09.2023 mit diesem Bild:

Seitdem vollzog sich der Trend weiter nach unten und erreichte gestern Morgen bereits die 15.200er-Region:

An dieser Marke zeigte der DAX in der gestrigen Vorbörse eine Stabilisierungstendenz, die mit einem GAP unterhalb des Abwärtstrends einherging:

Genau diese Stabilisierung nutzte ich für einen Long-Einstieg in Richtung des neuen GAP, welches sich bis 15.255 vollzog:

Nach einem Teilverkauf im Gewinn konnte auch der Stopp in den Gewinn gezogen und letztlich der Rest der Position am Zielbereich verkauft werden:

Im weiteren Verlauf wurde erneut die 15.200 getestet aber nicht merklich unterschritten. Damit wahrt der DAX die Chance auf eine Bodenbildung, die nach fünf Tagen im Minus auch statistisch wahrscheinlicher wird:

Zusammengefasst siehst Du das gestrige leichte Minus an den Daten der Börse Frankfurt hier:

Wie skizziert sich das Big Picture, die Wall Street und die Vorbörse?

Wall Street richtungslos, DAX-Vorbörse stark

Der Nasdaq schaffte gestern ein spätes Reversal und damit ein leichtes Plus, während der Dow Jones 0,2 Prozent abgab. Die Volatilität ließ insgesamt nach, sodass wir hier eine uneinheitliche Tendenz und damit aber auch die Chance auf eine Stabilisierung gesehen haben. Immerhin ist der marktbreite S&P500 vom Top bereits mehr als 7 Prozent gefallen.

Die Tageszusammenfassung auf internationaler Eben siehst Du hier:

Es bleibt im DAX mittelfristig erst einmal der Druck vorhanden, solange wir uns in diesem Trendkanal aufhalten:

Aus der Vorbörse heraus und dem Fakt, dass wir gestern Abend sogar bis auf 15.125 Punkte gefallen waren, ergibt sich nun das Setup eines Ausbruchs. Er muss im XETRA-Handel ab 9.00 Uhr jedoch bestätigt werden.

Die 15.300 halte ich daher in der Vorbörse für etwas ambitioniert und sehe den Bereich, der über den gestrigen Hochs liegt, als kurzfristigen Widerstand an:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine zum Donnerstag 28.09.2023

Heute stehen vor allem die Inflationsdaten aus Europa im Fokus. 11.00 Uhr das Verbrauchervertrauen der Eurozone und 14.00 Uhr aus Deutschland.

Danach folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA 14.30 Uhr parallel zum US-BIP und den US-Konsumausgaben. Am Abend spricht dann noch einmal Jerome Powell, da ist die Börse jedoch schon geschlossen.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche nur noch mit den Unternehmen Nike, Blackberry oder der Carnival am Freitag an. Micron und Paychex waren gestern leicht über den Erwartungen. Anbei siehst Du die Wochenübersicht:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

