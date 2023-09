UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 93 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 25. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Farben- und Lackeherstellers dürften zeigen, dass die rückläufigen Rohstoffpreise den Gegenwind von der Währungsseite und die geringfügig niedrigeren Absatzmengen kompensieren, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisprognose (Ebit) liege fünf Prozent unter der relativ stabilen Konsensschätzung und etwa auf Höhe des Unternehmensziels./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.