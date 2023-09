Die neue Hoffnung bei Adidas, was den neuen CEO Björn Gulden betrifft, ist bis dato auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs rund 70 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Marktpreis auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs wieder bei 137,10 Euro. Die Veröffentlichungen zum ersten und zweiten Quartal 2023 wirkten sich eher neutral auf den Kurs aus. Die Probleme in China könnten den geplanten Gewinn pro Aktie des Jahres 2025 in Höhe von 8,07 Euro als zu optimistische erscheinen lassen. Das erwartete KGV für 2025 von aktuell 19,70 schaut aus diesem Blickwinkel auch eher teuer aus. Die Marktteilnehmer haben auf diese Gemengelage mit einem Bruch des Aufwärtstrends reagiert. Vom partiellen Hoch bei 188,60 Euro am 21. August 2023 ist der Kurs wieder um knapp 16 Prozent auf 157,62 Euro zurückgegangen. Die Notenbanken meinen es ernst und wollen mit der Leitzinserhöhung die Wirtschaft verlangsamen. Dadurch könnte auch der geplante Umsatz von Adidas beiderseits des Atlantiks an Dynamik verlieren.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: