First Hydrogen stellt auf der Fleet & Mobility Live aus

Vancouver, B.C., 28. September 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 3. und 4. Oktober auf der Fachmesse Fleet & Mobility Live im NEC in Birmingham (Vereinigtes Königreich) ausstellen wird. Die Messe ist die führende jährliche Veranstaltung der britischen Flotten- und Mobilitätsbranche. Das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) des Unternehmens wird am Stand P14a im Bereich „Tomorrow‘s Fleet“ zu sehen sein.

Allan Rushforth, Chief Commercial Officer von First Hydrogen, wird am ersten Tag der Fleet & Mobility Live an der Podiumsdiskussion „The road ahead for zero emissions logistics“ teilnehmen. Er wird die Leistung des FCEV von First Hydrogen und dessen Eignung für den Flottenbetrieb auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Einsatztests auf britischen Straßen mit dem Flottenmanagementunternehmen Rivus erörtern. Neben Rushforth werden Vertreter von Mitie, dem führenden Unternehmen für Gebäudemanagement und professionelle Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, und der britischen Supermarktkette Waitrose & Partners an der Podiumsdiskussion teilnehmen.

First Hydrogen ist das erste Unternehmen, das sein FCEV für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge auf britischen Straßen demonstriert. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) und anderen großen Flotten demonstriert First Hydrogen die Leistungsfähigkeit von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen in einer Reihe von Fahrversuchen. Die Versuche bieten ein emissionsfreies Straßenverkehrserlebnis ohne Reichweitenangst in realen Betriebszyklen.

Im Abschlussbericht nach der ersten Erprobung kam Rivus zu dem Schluss: „...insgesamt hat das Fahrzeug während der Tests sehr gut abgeschnitten und erschien viel robuster als batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, wenn man betrachtet, inwiefern die Fahrzeugeffizienz durch unterschiedliche Beladungsfaktoren beeinflusst wurde.“ Die Effizienz des Fahrzeugs blieb auch bei anschließenden Tests mit SSE Plc (SSE), dem ersten Energieunternehmen, das das FCEV des Unternehmens auf der Straße testete, erhalten, wobei mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von über 630 km (400 Meilen) erreicht werden konnte. Die Fahrer stellten auch fest, dass schwerere Nutzlasten und höhere Fahrgeschwindigkeiten die Leistung der Zellen nicht merklich beeinträchtigten oder die Reichweite verringerten.