Fresenius SE rutscht bis zum 50er-EMA ab

Zuvor hieß es im Insight: "Der 10er-EMA wurde weiterhin verteidigt, das Papier befindet sich aktuell bei 30,11 Euro. Die Short-Position seit 31,00 Euro sollte verkauft werden. Möglicherweise bietet sich nun eine Long-Position im Bereich um den 10er-EMA an, Kursverlauf abwarten."

Die Short-Position wurde zu früh verkauft. Doch nach dem Kursrutsch bietet sich nun eine Long-Position im Bereich um 29,00/29,50 Euro an. Die Aktien von Fresenius sind auf der Unterseite gut durch den 50er-EMA, die Unterstützung um 29,05 Euro und die Ichimoku-Wolke unterstützt und könnten von hier eine Gegenbewegung starten. Solange der 50er-EMA verteidigt werden kann, handelt es sich bei dem Kursrutsch nur um eine Korrektur in der Extension, mit in der Folge wieder steigenden Kursen.