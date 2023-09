Studie Agilität Die Mehrheit der Organisationen hat ihre Transformationsziele noch nicht erreicht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Branchenübergreifend steht Agilität bei vielen

Organisationen weiterhin ganz oben auf der Agenda. Doch nicht wenige glauben,

ihre agile Transformation bereits abgeschlossen zu haben. Das zeigt die neue

Studie "Agile Pulse 2023" der Management- und Technologieberatung BearingPoint.

Wer jedoch die agile Transformation für abgeschlossen erklärt, der verhindert

das, was Agilität im Kern ausmacht, unterstreicht Julia von Spreckelsen,

Partnerin und Head of Agile Advisory Deutschland bei BearingPoint.



Die Relevanz von Agilität ist nach wie vor hoch. Und der Anteil der Unternehmen

und Organisationen, die agile Methoden einsetzen, wächst industrieübergreifend

weiter konstant. Gut ein Drittel der Befragten erklärt seine agile

Transformation für abgeschlossen. Dabei zeichnet sich Agilität gerade dadurch

aus, dass sie ein stetiger Prozess ist, so die Studie "Agile Pulse 2023 - Der

Weg ist das Ziel" der Management- und Technologieberatung BearingPoint.