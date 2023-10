Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 24-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Alpha Lithium legt aktualisierte PEA vor

Alpha Lithium hat kürzlich die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für sein Lithium-Sole-Projekt Tolillar veröffentlicht. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus lauteten:

1,7 Milliarden US$ NPV nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8 % und einem IRR von 25,6 %

Durchschnittlicher Li2 CO3 Preis von 23.146 US$ pro Tonne über 35 Produktionsjahre (diese Preisannahme ist deutlich niedriger als der in den letzten 6 Quartalen von SQM veröffentlichte durchschnittliche Verkaufspreis, der zwischen 34.000 und 59.000 US$ pro Tonne liegt)

Amortisationszeit nach Steuern von 3,7 Jahren ab Produktionsbeginn

Kumulierter freier Cashflow nach Steuern von 8,2 Milliarden US$ über eine Produktionsdauer von 35 Jahren

Anfängliche Kapitalkosten ("CAPEX") in Höhe von 777 Millionen US$

News: Alpha Lithium legt verbesserte vorläufige wirtschaftliche Bewertung vor und gibt ein Update zum strategischen Überprüfungsprozess

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24,00 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 24 CAD

H.C. Wainwright & Co veröffentlichte zudem einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,40 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für Fury Goldmines mit Kursziel 1,40 USD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining veröffentlicht Ressourcenschätzung

Calibre Mining veröffentlichte vor wenigen Tagen eine erste Mineralressourcenschätzung im Tagebau für die zu 100 % unternehmenseigene Goldlagerstätte Cerro Volcan, die fünf Kilometer von der Verarbeitungsanlage Libertad entfernt liegt. Die Ressource, die in der Mineralressourcenerklärung des Unternehmens für 2022 nicht enthalten war, umfasst 508.000 Tonnen angezeigte Mineralressourcen mit durchschnittlich 1,83 g/t, die 30.000 Unzen Gold liefern, sowie 1.788.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit durchschnittlich 2,28 g/t, die 131.000 Unzen Gold liefern. Zusammengenommen stellt diese Tagebaulagerstätte mit einem Durchschnittsgehalt von 2,0 g/t eine weitere Chance dar, da sie sich in der Nähe der Verarbeitungsanlage Libertad befindet, die über eine überschüssige Kapazität von mehr als einer Million Tonnen verfügt. Die erforderlichen Umweltgenehmigungsverfahren sind im Gange und die Produktion wird für 2025 erwartet.

News: Calibre grenzt ein weiteres neues Goldvorkommen im Tagebau ab 5 km von der Libertad-Mühle entfernt gelegen

First Tin schließt Tests erfolgreich ab und veröffentlicht Halbjahresergebnisse

First Tin vermeldete vor wenigen Tagen, dass die Ergebnisse der End-to-End-Mineralverarbeitungstests für eine Großprobe, die aus einem Stollen durch die North Pit-Mineralisierung auf dem Zinnprojekt Taronga entnommen wurde (Durchschnittsgehalt 0,18 % Sn), nun vorliegen und zusammengestellt wurden. Bei ausschließlicher Verwendung von Grobschwerkrafttechniken (d.h. keine Feinzinngewinnung) und einer Aufbereitungsroute, die nur aus Zerkleinern, Vorrichtungen, Spiralen, Mahlen und Rütteltischen besteht, gefolgt von Standardzinnaufbereitungstechniken einschließlich Feinmahlung und Sulfidflotation, wurde nachgewiesen, dass 55-58 % des gesamten Zinns in einem Zinnkonzentrat mit einem Sn-Gehalt von 56 % und geringer Verunreinigung gewonnen werden. Eine zusätzliche Gewinnung von 5-6 % ist durch einen Feinzinnkreislauf möglich.

Weiterhin legte das Unternehmen seine Halbjahresergebnisse vor.

News: Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Gold Terra Resource setzt Bohrarbeiten fort

Gold Terra Resource meldete vor wenigen Tagen, dass das Tiefbohrprogramm zur Erkundung der Goldmineralisierung auf dem Grundstück Con Mine Option wieder aufgenommen wurde. Das Bohrloch GTCM23-055 wurde bei 1.900 Metern aufgrund des Evakuierungsbefehls des Yellowknife-Wildfeuers gestoppt. Das Bohrloch zielt darauf ab, die abwärts gerichtete Erweiterung der produktiven Campbell-Scherzone in der Tiefe unterhalb der Lagerstätte Con Mine (1938-2003) zu durchteufen, wo 5,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t gefördert wurden.

News: Gold Terra nimmt Bohrprogramm auf Con Mine Option Property nach Aufhebung der Evakuierungsanordnung für Yellowknife Wildfire wieder auf

Karora Resources feiert nächsten Bohrerfolg

Karora Resources konnte kürzlich weitere bedeutende Ergebnisse von Goldexplorations- und Infill-Bohrungen in der Mine Beta Hunt und der Mine Spargos bekanntgeben. Infill- und Erweiterungsbohrungen, die auf die Zone Mason abzielten, lieferten überzeugende Ergebnisse, die den mineralisierten Strang um 100 Meter auf 800 Meter verlängerten und das Vertrauen in eine potenzielle neue Lagerstätte für einen zukünftigen Abbau stärkten. Das Unternehmen konnte dabei unter anderem 12,2 g/t über 6,0 Meter, 14,7 g/t über 4,0 Meter sowie 5,9 g/t über 13,9 Meter, einschließlich 9,2 g/t über 1,7 Meter nachweisen.

News: Karora meldet Abschnitte mit 14,7 g/t auf 4,0 Metern und 12,2 g/t auf 6,0 Metern in der Mason-Zone auf Beta Hunt und eine 140 Meter lange Erweiterung der Goldmineralisierung in der Spargos-Mine bis in eine Tiefe von 580 Metern

Latitude Uranium schließt Bohrphase erfolgreich ab

Latitude Uranium gab kürzlich den erfolgreichen Abschluss seines Phase-2-Bohrprogramms 2023 auf dem Projekt Angilak bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf zwei neue breite Abschnitte von 41 Metern und 21 Metern mit einer Radioaktivität von bis zu 6.200 Zählimpulsen pro Sekunde unterhalb der historischen Bohrungen. Das Phase-2-Programm bestand aus drei zusätzlichen Bohrlöchern mit insgesamt 889 Metern und konzentrierte sich auf die westliche Seite der Hauptzone des Lac 50 Trends.

News: Latitude Uranium schließt erfolgreiches Phase-2-Bohrprogramm 2023 auf Angilak ab

OceanaGold startet Abbau aus dem Horseshoe-Untertagebau und geht an die OTCQX®

OceanaGold gab kürzlich bekannt, dass es in seiner Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten das erste Erschließungserz aus dem Untertagebau Horseshoe abgebaut hat und auf dem besten Weg ist, im Oktober 2023 das erste Stollenerz zu liefern, wobei die Produktion im vierten Quartal und in der ersten Hälfte des Jahres 2024 hochgefahren werden soll. Die Ergebnisse der Gehaltskontrollbohrungen bei Horseshoe Underground entsprachen bisher den Erwartungen des Modells oder lagen darüber.

Weiterhin vermeldete OceanaGold, dass die Gesellschaft ab sofort am OTCQX® Best Market unter dem Symbol "OCANF" handelbar ist.

News: Erfolgreicher Abschluss der End-to-End-Mineralaufbereitungstests für die Schüttgutprobe des Taronga-Zinnprojekts

News: OceanaGold nimmt den Handel an der OTCQX auf

UBS Group erwirbt Anteil von über 5% an Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater hat kürzlich eine formelle Mitteilung erhalten, dass die UBS Group AG eine Beteiligung erworben hat, die insgesamt 5,07% der gesamten ausgegebenen Aktien von Sibanye-Stillwater ausmacht.

News: Mitteilung über den Wertpapiererwerb durch die UBS Group AG

US Critical Metals optioniert potenziell hochkarätiges Lithiumprojekt

US Critical Metals meldete jüngst, dass es gemeinsam mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft US Energy Metals Corp. ein Explorations- und Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das Lithiumprojekt McDermitt in Nevada anstrebt, um eine Beteiligung von bis zu 50 % am Projekt zu erwerben, sowie eine weitere Option, eine zusätzliche Beteiligung von 25 % zu erwerben, wodurch sich die Gesamtbeteiligung am Projekt auf 75 % beläuft. Das Projekt erstreckt sich über 6.508 Acres BLM-Claims und befindet sich in der McDermitt Caldera, einem erloschenen 40x30 km großen Supervulkan, der vor etwa 16,3 Millionen Jahren als Teil eines Hotspots entstand, der sich derzeit unter dem Yellowstone-Plateau befindet. Nach einer ersten Eruption und dem gleichzeitigen Einsturz der McDermitt Caldera bildete sich im Calderabecken ein großer See. Dieses Seewasser war extrem lithiumhaltig und führte zur Ansammlung von lithiumreichen Tonen.

News: USCM schließt Explorations- und Optionsvereinbarung für das McDermitt Lithium East Projekt ab

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

