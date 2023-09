Wirtschaft Dax startet vor Inflationsdaten verhalten optimistisch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen verhalten optimistisch in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.240 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Siemens Healthineers, Sartorius und Qiagen. Entgegen dem Trend im Minus waren Zalando, Porsche Holding und Continental. "Nach mehreren Tagen mit Kursverlusten scheint das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern im Deutschen Aktienindex vorerst ausgeglichen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.