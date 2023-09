ScreenPoint Medical präsentiert auf der EUSOBI die globale Dynamik von Transpara(R) Breast AI

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Die klinisch am besten validierte

Brust-KI-Lösung wurde in den letzten 6 Monaten in 4 bedeutenden

Peer-Review-Studien vorgestellt und bietet Radiologen und Frauen dank

optimierter Arbeitsabläufe erhöhte Screening-Kapazität.



ScreenPoint Medical (https://www.screenpoint-medical.com/) präsentiert auf der

wissenschaftlichen Jahrestagung der European Society of Breast Imaging

("Europäische Gesellschaft für Mammographie und bildgebende Diagnostik der

weiblichen Brust", EUSOBI) vom 28. bis 30. September 2023 (Stand M02) die

globale Dynamik von Transpara, der weltweit führenden Software für künstliche

Intelligenz (KI) in der Brustdiagnostik.





Der klinische und operative Wert von Transpara zur Verbesserung desMammographie-Screening-Prozesses wurde in den letzten Monaten in mehrerenhochkarätigen Peer-Review-Publikationen dokumentiert, unter anderem in TheLancet Oncology, Zeitschrift für Klinische Onkologie und in European Radiology .Im Mittelpunkt der Veröffentlichungen stehen die vorläufigen Ergebnisse derersten randomisierten kontrollierten Studie zu Brust-KI: die Studie MammographyScreening with AI (MASAI) (https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(23)00298-X/fulltext) , die in diesem Sommer in der FachzeitschriftLancet Onkology veröffentlicht wurde. Diese Studie untersuchte den Einsatz vonKI in der Brustkrebsvorsorge, um 90 % der Fälle einer einzigen Untersuchungzuzuweisen. Die Ergebnisse waren verblüffend: Der durch Transpara gestützteArbeitsablauf steigerte die Krebsentdeckung um 20 % und reduzierte gleichzeitigdie Arbeitsbelastung der Untersucher um 44 %, ohne dass sich die Recall- oderSchlichtungsrate änderte. Transpara wird bereits in drei europäischen Ländernals sicherer Ersatz für das zweite Lesegerät bei Screening-Mammographien mitgeringem Risiko eingesetzt, um eine zeitnahe Versorgung der Frauen zugewährleisten. Laufende Untersuchungen bestätigen den Wert von Transpara indiesen Bereichen.MASAI konzentrierte sich auf die Verbesserung der Arbeitsabläufe, um denweltweiten Kapazitätsmangel in der Radiologie zu beheben. Da der technologischeFortschritt der Radiologie mehr Möglichkeiten bietet, die Diagnose und dieAuswahl der Behandlung zu unterstützen, gewinnt die Arbeit der Radiologenzunehmend an Bedeutung. Die Forschung mit Transpara zur Verbesserung desArbeitsablaufs ist nicht auf das Lesevolumen beschränkt. Zu einer verbessertenBrustversorgung für Frauen gehört auch eine effektive Risikostratifizierung.Zwei in diesem Jahr veröffentlichte Artikel, die Transpara untersucht haben,zeigen, dass eine sichere und effektive Risikobewertung nicht unbedingt eine