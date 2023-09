Huttner attestierte den Hannoveranern ein "herausragendes Geschäftsmodell" im Kernsegment Erstversicherung. Nach erfolgreicher Restrukturierung verdiene man hier dieselbe Bewertung wie die Wettbewerber Allianz , Axa , Generali und Zurich , so Huttner. Hinzu komme die Premiumbewertung der Hannover Rück , an der Talanx etwa die Hälfte der Anteile hält./ag/tih

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Talanx haben sich am Donnerstagmorgen mit plus 3 Prozent zurück an ihre 50-Tage-Linie erholt. Die Papiere des Versicherers kosteten dabei wieder 59,80 Euro. Berenberg-Experte Michael Huttner traut ihnen in seiner aktuellen Kaufempfehlung 69 Euro zu. Dies wäre nach 65,85 Euro Mitte des Monats ein weiterer Rekord.

