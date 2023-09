Zalando – Bereit für den Turnaround?

Was für eine spannende Börsenwoche! Aktien setzten ihre Korrektur am Mittwoch fort. Die US-Renditen stiegen auf Mehrjahreshochs, Öl auf ein neues Jahreshoch, Exxon Mobile gar auf einen neuen Rekord. Der Euro fiel unter 1,05 zum US-Dollar, Gold notierte schwächer. Die Marktlage ist angespannt. Im DAX gibt es mittlerweile einige Aktien, die stark unter ihren Durchschnitten notieren. Aktive Anleger und Investoren schauen rege auf diese Kennziffern. Warum erklärt Jürgen Molnar von Robomarkets im Marktkommentar zu Zalando:

“Was ist bereits eingepreist und was nicht? Mit dieser Frage wird sich der Markt in den kommenden Wochen verstärkt beschäftigen, denn die nächste Berichtssaison rückt langsam näher. Mit den Bilanzen für das abgelaufene Quartal müssen die Unternehmen auch Stellung dazu beziehen, ob die ausgegebenen Jahresziele erreicht werden oder nicht. Damit kommt es nicht nur in den Unternehmen zu einem Realitätscheck, sondern auch an der Börse, denn viele dürften gleichzeitig eine erste Prognose für das kommende Geschäftsjahr abgeben.

Bei den Verlierern des laufenden Jahres sind die Chancen auf positive Überraschungen größer, negative Nachrichten dürften eingepreist sein. Ein Kandidat ist Zalando, die Aktie notiert aktuell mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Nur Siemens Energy weist einen ähnlich hohen Abschlag auf. Auch technisch sind die Papiere des Online-Versandhändlers für antizyklische und mutige Naturen interessant. Im September und Oktober 2022 notierte die Aktie ebenfalls bei 20/21 Euro, ein möglicher Doppelboden könnte neue Fantasie entfachen. Zu große Erwartungen sollten Anleger aber nicht haben, der Weg nach oben ist von zahlreichen Hürden geprägt. Um 25/26 Euro verläuft die umsatzstärkste Kurszone der letzten Jahre, darüber war um 32 Euro (GD 200) bereits mehrfach eine erhöhte Abgabebereitschaft messbar. Dennoch ist die Aktie eine interessante Turnaround-Wette, sofern das Vorjahrestief hält.”

Zalando bei Robomarkets im RTrader: