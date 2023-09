Oer-Erkenschwick (ots) - Unrentable Fertigungsprozesse, ineffiziente

Arbeitsabläufe, sinkende Margen - die Problemlage in der Produktion ist komplex

und stellt Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen. Ob in der

Automobilindustrie oder im Maschinenbau, die Suche nach

Optimierungsmöglichkeiten ist eine ständige Aufgabe, der sich Betriebe widmen

müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



"Die meisten Unternehmen akzeptieren den aktuellen Herstellungsprozess und

vernachlässigen es dabei, den Herstellungsprozess zu verbessern. Doch genau hier

liegen die entscheidenden Hebel für Kostensenkung und Effizienzsteigerung",

erklärt Thomas Schulz, renommierter Experte im Bereich Lean Management. Welche

fünf Stellschrauben Betriebe optimieren müssen, um effizienter zu werden und wo

oft massiv Kosten gespart werden können, verrät Schulz in diesem Artikel.





1. Wertschöpfung als Ausgangspunkt für ProzessverbesserungenDie Optimierung von Unternehmensprozessen beginnt an dem Punkt, an demtatsächlich ein Mehrwert erzeugt wird. Obwohl Controlling und Buchhaltungzweifellos wichtige Aspekte eines Unternehmens sind, tragen sie für sichgenommen nicht zur Wertschöpfung bei. Der eigentliche Mehrwert entsteht währenddes Herstellungsprozesses, weshalb die Prozessoptimierung ebenfalls dortansetzen sollte. Das Hauptziel besteht darin, die Wertschöpfung zu maximieren,indem Verschwendungen durch Wartezeiten, Leerlauf und Transportzeiten minimiertwerden - angefangen bei der Bestellung bis hin zur Auslieferung an den Kunden.Um dieses Ziel zu erreichen, ist es entscheidend, die Prozesse in der Fertigungzu analysieren und die größten Potenziale zur Verbesserung zu identifizieren, sodass eine effiziente Lösung entwickelt werden kann. In den Analyseprozesssollten sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter, die die Aufgabenausführen, involviert sein.2. Die Expertise der Mitarbeiter nutzenAnstatt von oben nach unten zu planen, ist es sinnvoll, die bereits vorhandeneExpertise der Akteure zu nutzen, die unmittelbar in die Prozesse involviertsind. Das betrifft insbesondere die Mitarbeiter in der Produktion, die nicht nurüber umfassende Erfahrung in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen verfügen, sonderndie auch am stärksten von etwaigen Veränderungen betroffen sind. Als Expertenfür ihre eigenen Prozesse sind sie dazu in der Lage, aufzuzeigen, wo die größtenVerschwendungen auftreten und welche Verbesserungen beziehungsweise Alternativenmöglich sein könnten. Darüber hinaus können sie aufgrund ihrer Erfahrung oft im