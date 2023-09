Faire Kommunikation und faires Leadership Entscheidend für Arbeitszufriedenheit und Burn-out-Prävention

Frankfurt (ots) -



- Ergebnisse einer aktuellen Studie an der FOM Nürnberg unterstreichen die

Signifikanz der kulturprägenden personalpolitischen Handlungsfelder im Kampf

gegen die Mitarbeitendenfluktuation

- Zahlreiche Fairnessaspekte der Kommunikation und der Führung zeigen

Zusammenhang mit Big Five



Die Einhaltung bzw. Umsetzung von Fairnessaspekten, die Beschäftigte für ihre

Arbeit als wichtig erachten, wirkt sich nicht nur positiv auf die

Arbeitszufriedenheit aus. Ein als fair empfundenes Arbeitsumfeld steht auch im

Zusammenhang mit den Big Five und kann als effektiv für die Burn-out-Prävention

bewertet werden. Dies gilt insbesondere für Aspekte, die den personalpolitischen

Handlungsfeldern Information und Kommunikation sowie Führung zuzuordnen sind,

deren Bedeutung für die Bindung von Mitarbeitenden damit untermauert wird. Zu

diesem Ergebnis kommt Dr. Felix Bauer auf Basis einer Replikationsstudie an der

FOM Nürnberg (Hochschule für Oekonomie und Management), die mit Unterstützung

der berufundfamilie Service GmbH durchgeführt wurde. Grundlage der Studie

bildete eine Untersuchung der iba - Internationale Berufsakademie und der

berufundfamilie im Sommer 2022 zu der Bedeutsamkeit und Umsetzung von

Fairnessaspekten aus Sicht von Erwerbstätigen.