Ausweitung der Mindestreserve würde Kreditvergabemöglichkeiten spürbar einschränken

Berlin (ots) - vdp warnt vor negativen Folgen einer Anhebung des

Mindestreservesatzes der EZB



Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) stellt sich aktuellen Überlegungen

zur Anhebung der EZB-Mindestreserve entschieden entgegen: "Dass die EZB darüber

nachdenkt, Kreditinstituten einen höheren Mindestreserve-Satz vorzuschreiben,

ist in der aktuellen Situation nicht nachvollziehbar. Die

Kreditvergabemöglichkeiten der Institute würden dadurch weiter spürbar

eingeschränkt werden", mahnte vdp-Präsident Gero Bergmann. Und das in einer

Zeit, in der mit der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft und des

Gebäudebestands sowie mit der Schaffung bezahlbaren Wohnraums enorme

Investitionen anstünden, die größtenteils von Kreditinstituten zu leisten sein

würden.



"Eine solche Maßnahme wäre nicht nur für die Kreditwirtschaft, sondern auch für

die Real- und Immobilienwirtschaft absolut schädlich." Gero Bergmann