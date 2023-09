CSS AG zieht in neue Firmenzentrale in Danziger Straße / Künzeller Softwarehaus stellt Weichen für New Work und zukunftsweisende Innovation (FOTO)

Künzell (ots) - Die CSS AG (https://www.css.de/) hat kürzlich ihre Zelte in der

Friedrich-Dietz-Straße 1 in Künzell abgebrochen und ist nun in ihr neues und

modernes Firmengebäude in der Danziger Straße 4 umgezogen.



Der Umzug markiert einen bedeutenden Schritt in der Geschichte der CSS AG. Nach

Jahren des kontinuierlichen Wachstums und steigenden Mitarbeiterzahlen war das

alte Gebäude für die Bedürfnisse des Unternehmens nicht mehr ausreichend. Der

neue Standort der CSS-Firmenzentrale in der Danziger Straße ist nicht nur eine

Reaktion auf diese Entwicklung, sondern repräsentiert auch einen Wandel hin zu

innovativen und flexiblen Arbeitsmethoden ("New Work") und bietet somit auch

langfristige und zukunftsweisende Perspektiven.