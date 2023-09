KEMPTEN, Germany, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Mit dem 666 PS-starken Performante stellte Lamborghini eine beeindruckende Evolutionsstufe seines Power-SUV Urus vor. Jetzt hat sich ABT Sportsline, der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, den Supersportwagen unter den SUVs vorgenommen und daraus ein beeindruckendes, auf 99 Stück limitiertes Sondermodell entwickelt – den ABT Urus Scatenato. Der Name "Scatenato", übersetzt aus dem Italienischen, bedeutet so viel wie "entfesselt" oder "tobend, wild". Und genau das verkörpert dieses außergewöhnliche Fahrzeug in Perfektion – eine wahre Entfesselung sowohl in Bezug auf die Performance als auch auf das Design. Kompatibel ist dieses beeindruckende Gesamtpaket mit den aktuellen Lamborghini-Werksausführungen, dem Urus, Urus S und auch dem Urus Performante. Die Garantie bleibt für 3 Jahre oder 100.000 km im Umfang der Herstellergarantie bestehen.