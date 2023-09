FDP-Chef Lindner vergleicht Klimakleber mit der AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation mit der rechten AfD verglichen. "Klimakleber und AfD - deren Programme führen dazu, dass Deutschland wirtschaftlich ruiniert werden würde", sagte Lindner am Donnerstag bei einer Konferenz des Nachrichtenportals "The Pioneer" in Berlin. Während das Programm der Klimakleber "enorme Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Stabilität" habe, sei auch das Ziel der AfD folgenreich, Deutschland aus der Europäischen Union als größten Absatzmarkt herausführen. "Gegen die wäre der Brexit nur eine Vorahnung", sagte er. "Ich will das durchaus provokant mal parallel setzen: Die wollen auch ein anderes Land, die AfD - genauso wie die Klimakleber", erklärte der FDP-Chef./jgl/DP/men