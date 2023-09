Medaro Mining identifiziert Pegmatite ab der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 95 Metern nach erfolgreichem Abschluss des Diamantbohrprogramms auf Lithiumkonzessionsgebiet CYR South

28. September 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC:MEDAF FWB:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) gibt erfreut den Höhepunkt seines Diamantbohrprogramms auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South in der renommierten Landschaft von James Bay, Quebec, Kanada, bekannt. Diese Errungenschaft markiert einen bedeutsamen Schritt unserer laufenden Explorationsbemühungen in dieser sehr aussichtsreichen Region.

Im letzten Monat hat das Unternehmen zusammen mit Forage Pelletier Drilling of Chapais, Quebec, daran gearbeitet, ein komplex geplantes Bohrprogramm (das „Programm“) durchzuführen. Dieses Programm umfasste insgesamt elf Bohrlöcher der Größe NQ und deckte 1.745 Meter (m) an Diamantbohrungen der Größe NQ ab. Die Auswahl der Bohrlochstandorte wurde von umfangreichen Vorarbeiten im Jahr 2022 untermauert, während denen wir mehrere Pegmatite unterschiedlicher Mächtigkeiten und Lithologien identifizierten. Diese Pegmatite dienten als wichtige Indikatoren und lenkten die Festlegung der Bohrlochstandorte. Erste Bohrlochaufzeichnungen bestätigten, dass die oberflächlichen Pegmatite zur Tiefe hin weiterverlaufen, wobei die durchteuften Mächtigkeiten zwischen 1 und 95 m liegen.

Um unsere Erfolgschancen in diesem Explorationsgebiet zu optimieren, wurden vier dieser Bohrlöcher strategisch an oder in der Nähe der Satellitenbildziele (Satellite Imaging Targets, „SIT“) positioniert. Dieser datengestützte Ansatz unterstreicht unser Engagement, die Effizienz und Effektivität unserer Explorationsaktivitäten zu verbessern.

Medaro Mining bleibt in seinem Engagement, das Explorationspotenzial auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South freizusetzen, standhaft. Wir freuen uns schon sehr auf die Analyse der Daten und Funde aus diesem Diamantbohrprogramm, da sie uns einen Schritt näher an die Realisierung unserer Vision einer nachhaltigen Ressourcenerschließung in der Region James Bay bringt.

Abbildung 1: Karte der Bohrlochstandorte

Medaro Minings CEO, Michael Mulberry, sprach voller Enthusiasmus über diese bedeutende Errungenschaft: „Der erfolgreiche Abschluss des Diamantbohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet CYR South ist ein wichtiger Moment in unserem laufenden Streben nach nachhaltiger Ressourcenexploration. Unsere Partnerschaft mit Forage Pelletier Drilling hat beim Erreichen dieses Meilensteins eine bedeutende Rolle gespielt, und wir sind sehr stolz auf das Engagement und die Entschlossenheit unseres außergewöhnlichen Teams. Das Vorhandensein bedeutsamer Pegmatitformationen und unsere strategische Bohrlochplatzierung nahe der Satellitenbildziele sind vielversprechende Indikatoren für das Potenzial des Konzessionsgebiets. Wir setzen uns weiterhin für eine verantwortungsvolle Exploration ein und freuen uns, unser Verständnis des Lithiumkonzessionsgebiets CYR South zu verbessern.“