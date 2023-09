Seite 2 ► Seite 1 von 3

Würselen (ots) - Bis zu 50 Prozent aller hidden Champions im produzierendenMittelstand machen weniger Umsatz als sie könnten. Doch woran liegt das?Dr.-Ing. Jan-Philipp Prote und Stefan Dany sind die Geschäftsführer der proapartners GmbH und haben sich der Beantwortung dieser Frage angenommen. Mit ihremUnternehmen helfen sie mittelständischen Unternehmen dabei, ihre Produktioneffizienter zu gestalten, um dadurch kürzere Lieferzeiten und letztlich mehrUmsatz zu erzielen. In diesem Artikel erfahren Sie, mit welchenHerausforderungen sich der produzierende Mittelstand gerade konfrontiert sieht,was sich hinter der proa-Methode verbirgt und wie Unternehmen von derZusammenarbeit mit der proa partners GmbH profitieren.Viele mittelständische Unternehmen sehen sich mit der gleichen Herausforderungkonfrontiert: Ihre Produkte und ihr Vertrieb sind so stark, dass sie den Markteigentlich dominieren könnten - doch das Problem: Die Produktion kommt nichthinterher. Lange Lieferzeiten, Verzögerungen bis hin zu Auftragsstornierungensind die Folge. Die Ursache liegt typischerweise in einer mangelndenSystematisierung der Abläufe und Strukturen. Die vielen manuellen Prozesse undAbstimmungen der Abteilungen untereinander limitieren die Kapazität derAuftragsabwicklung. "Viele dieser Unternehmen könnten deutlich mehr Umsatzmachen, wenn die Abläufe innerhalb des Betriebs effizienter wären. Schließlichbieten sie Produkte von einzigartiger Qualität", bestätigt auch Dr.-Ing.Jan-Philipp Prote, Geschäftsführer proa partners GmbH."Es ist an der Zeit, die Produktion auf das gleiche Level zu heben", ergänztsein Geschäftspartner Stefan Dany. "Dazu braucht es eine Optimierung derProduktion und Ausrichtung an den zukünftigen Anforderungen des Marktes."Kennengelernt haben sich die beiden Geschäftsführer am Werkzeugmaschinenlaborder RWTH Aachen, wo sie als Gruppenleiter und Oberingenieur das theoretischeFundament ihrer Expertise legten. Es folgten unternehmerische Tätigkeiten alsGeschäftsführer, wodurch spezifische Erfahrungen im Mittelstand hinzukamen. Ihrgeballtes Wissen wollten Dr.-Ing. Jan-Philipp Prote und Stefan Dany schließlichauch für andere zugänglich machen - so entstand die proa partners GmbH, mit dersie heute mittelständischen Unternehmen aus dem produzierenden Bereich dabeihelfen, ihre Produktionsprozesse zum Wachstumstreiber zu machen.Ist-Zustand im produzierenden MittelstandEtwa 95 Prozent aller Geschäftsführer im produzierenden Mittelstand sehen sichmit mindestens einer Herausforderung konfrontiert, die ihrem Wachstum im Wegsteht. An erster Stelle stehen dabei lange Lieferzeiten. Dabei zeigt sich: