Mladá Boleslav (ots) - > Die 2013 begründete GreenFuture-Strategie von Skoda

verfolgt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, die der Autohersteller kontinuierlich

verschärft und erweitert



> Bedeutende Nachhaltigkeits-Meilensteine: Produktionsstart des rein

elektrischen Enyaq, CO2 neutrale Produktion in Vrchlabí, mehr als 1.244.000 im

Rahmen der Skoda Initiative ,Ein Auto, ein Baum' gepflanzte Bäume bis Ende 2023





> Autohersteller zielt auf die CO2-neutrale Fertigung an allen tschechischen undindischen Standorten bis 2030 ab, 100-prozentige Karbonneutralität bis 2050> Dritte Ausgabe der jährlichen GreenWeek bot Skoda Mitarbeitern vieleMöglichkeiten zur Weiterbildung und zum Einsatz für Ökologie und NachhaltigkeitDas Thema Umweltschutz ist fest in der Unternehmens-DNA von Skoda verankert. Dasvor zehn Jahren gestartete GreenFuture-Programm umfasst inzwischen zahlreicheMaßnahmen. Sein Wirkungsbereich wird kontinuierlich erweitert und dieZielsetzungen angehoben. In den vergangenen Jahren hat Skoda dabei vielebedeutende Meilensteine erfolgreich passiert. Die Umweltaktivitäten bilden auchdie Grundlage der Next Level - Skoda Strategy 2030, die ehrgeizige Ziele inunterschiedlichen Bereichen vorgibt. Kürzlich hat Skoda die mittlerweile dritte'GreenWeek' durchgeführt. Viele Mitarbeiter nutzten diese Gelegenheit, um diebereits erreichten Meilensteine nachzuvollziehen. Gleichzeitig schärfte dieAktionswoche in der Belegschaft nochmals das Bewusstsein für den hohenStellenwert der Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Wir beiSkoda Auto gehen in puncto Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel voran. UnserGreenFuture-Programm bezeugt dieses Engagement. Nachhaltigkeit zählt zu unserenKernwerten und ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Wirimplementieren vielfältige Maßnahmen sowohl an unseren Produktionsstandorten alsauch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In Zusammenarbeit mit unserenPartnern zielen wir darauf ab, den ökologischen Fußabdruck unsererGeschäftstätigkeit und unserer Produkte kontinuierlich zu reduzieren."GreenFuture stärkt Umweltschutzbelange entlang der gesamten WertschöpfungsketteVor zehn Jahren hat Skoda Auto mit der GreenFuture-Strategie weitreichendeMaßnahmen zum Umweltschutz auf den Weg gebracht. Die Strategie basiert auf dreiSäulen: GreenProduct zielt auf die Produktion von Fahrzeugen, die soumweltfreundlich wie möglich sind. Dies bezieht sich neben dem Kraftstoff- undEnergieverbrauch auch auf die verwendeten Materialien und ihreRecycling-Fähigkeit. GreenFactory bündelt alle Maßnahmen für eine