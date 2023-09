Von XORTX gesponserte Studie für Präsentation bei Kidney Week 2023 von American Society of Nephrology ausgewählt

Calgary (Alberta), 28. September 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein klinisches Pharmaunternehmen in spätem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, freut sich, die Annahme eines bei der American Society of Nephrology (die „ASN“) eingereichten Abstracts bekannt zu geben. Der Abstract mit dem Titel „The Effect of Lowering Uric Acid with a Xanthine Oxidase Inhibitor on PKD in Mice“ (Die Wirkung der Senkung der Harnsäure mit einem Xanthin-Oxidase-Inhibitor auf PKD bei Mäusen) wurde vom Prüfungsausschuss der ASN hinsichtlich wissenschaftlicher Verdienste und neuartiger Entdeckungen geprüft. Die Studien wurden an der University of Colorado im unabhängigen Labor von Dr. Charles Edelstein durchgeführt und von XORTX gesponsert und werden bei der Kidney Week im Rahmen der Session Title: Genetic Diseases: Cystic – Therapeutic Investigations and Prognosis präsentiert werden.

Im Abstract werden die Ergebnisse einer Studie an einem Mausmodell der polyzystischen Nierenerkrankung beschrieben, das mit niedriger bis moderater zirkulierender Harnsäure belastet ist. Die Ergebnisse der Studie unterstützen das Konzept, wonach selbst mäßige bis hohe, lösliche, jedoch nicht sättigende, zirkulierende Harnsäure die Expansionsrate der Nieren und den Funktionsrückgang beschleunigen kann und ein Mechanismus der Schädigung durch Harnsäurekristalle für die gesundheitlichen Folgen der polyzystischen Nierenerkrankung nicht erforderlich ist. Die Ergebnisse weisen außerdem darauf hin, dass für einen optimalen therapeutischen Nutzen ein Schwellenwert für die Harnsäuresenkung erreicht werden muss. Die Studie identifiziert auch ein neuartiges Entzündungsprofil als möglichen Mechanismus der Schädigung, der zu einem erhöhten Zystenindex und einer Nierenvergrößerung führt. XORTX wird zum Zeitpunkt der Präsentation in der ersten Novemberwoche bei der Tagung der ASN, die für 2. November 2023 geplant ist, weitere Details zur Studie bekannt geben.