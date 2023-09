(Neu: Reaktionen von Pistorius und Galant ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Israel haben den Kauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 durch Berlin schriftlich vereinbart. Die Verteidigungsminister beider Länder, Boris Pistorius (SPD) und Joav Galant, unterzeichneten am Donnerstag in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. "Es ist ohne Übertreibung ein historischer Tag für unsere beiden Nationen", sagte Pistorius nach der Unterzeichnung. Die russischen Angriffe in der Ukraine zeigten, wie wichtig die Luftabwehr sei. "Flugabwehr ist essenziell und gerade für uns in der Mitte Europas."

Das System soll Deutschland und seinen Nachbarn in rund zwei Jahren einen besseren Schutz vor möglichen Raketenangriffen bieten. Der Kauf von Israel bringe zudem "neue Dimensionen in unsere schon einzigartige bilaterale Zusammenarbeit", sagte Pistorius. Die Beschaffungsbehörden beider Länder unterschrieben am Donnerstag auch einen Vertrag über den Start der Produktion von Arrow 3.