Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt

HALBERSTADT (dpa-AFX) - Von 2025 an will Daimler Truck von Halberstadt (Sachsen-Anhalt) aus Ersatzteile in alle Welt liefern. Das neue Zentrum sei das größte Logistikprojekt der Unternehmensgeschichte, sagte der Generalbevollmächtigte Jörg Howe am Donnerstag zur Grundsteinlegung. Der neue Standort werde das Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung von Mercedes Benz LKW.

Aus Sachsen-Anhalt sollen rund 20 regionale Logistikzentren weltweit beliefert werden: in verschiedenen europäischen Ländern, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien oder China. Dabei sollen nach Angaben des Unternehmens bis zu 300 000 Teile an 3000 Fahrzeughändler in mehr als 170 Ländern verschickt werden, von der kleinsten Schraube bis zum fertigen LKW-Fahrerhaus. Dafür baut das Unternehmen ein automatisiertes Hochregallager auf rund 260 000 Quadratmetern.

Die Ansiedlung von Daimler Truck sei ein wichtiges Signal für die weitere positive Entwicklung der Region, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Die Stadt hatte kürzlich beschlossen, aufgrund der zahlreichen Anfragen von Unternehmen ein neues Gewerbegebiet zu erschließen. Am neuen Daimler-Standort in Halberstadt sollen zunächst 450 neue Jobs entstehen, später sei eine Aufstockung auf bis zu 600 Arbeitsplätzen denkbar./sus/DP/men