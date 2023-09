Bethel-Stiftungsverbund erzielt erneut Überschüsse - Milliardenumsatz

BIELEFELD (dpa-AFX) - Der gemeinnützige Sozialkonzern Bethel hat trotz Energiekrise und Inflation das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn abgeschlossen. Unterm Strich blieb ein "zufriedenstellendes Ergebnis" von 5,8 Millionen Euro, wie die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel am Donnerstag in Bielefeld mitteilten. Das Ergebnis lag 15,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bethel will den erwirtschafteten Betrag komplett investieren. Im laufenden Jahr werde es schwieriger werden, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen wie 2022, hieß es.

Die mit dem Umsatz vergleichbaren Gesamterträge lagen bei 1,67 Milliarden Euro, 13,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Sieben Prozentpunkte davon entfielen auf die Stiftung Eben-Ezer, die 2022 dem Stiftungsverbund als fünfte Stiftung beitrat.