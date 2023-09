Zum 1. Oktober 2023 wird Stefan Karrenbauer die Geschäftsführung der Athlon Germany GmbH übernehmen. Karrenbauer ist seit Jahresbeginn 2023 als CTO bei Athlon Germany tätig. Er bringt eine breite Erfahrung aus verschiedenen Führungsaufgaben in Nordamerika und Europa bei der Mercedes-Benz Group AG mit, bei der er 1996 eingestiegen ist. Zuletzt hat er als CEO die Mercedes-Benz Financial Services Turkey A.S. geleitet.

Christian Schüler, CEO von Athlon: "Stefan Karrenbauer verfügt über eine herausragende Kombination aus internationaler Führungserfahrung, Kundenorientierung sowie umfangreichen Branchen- und Marktkenntnissen. Durch seine Zeit als CTO von Athlon Germany ist er bestens vorbereitet, um nun die Geschäftsführung zu übernehmen. Wir danken André Girnus, der über sechs Jahre lang Athlon Germany mit großem Engagement für unsere Kunden und Mitarbeiter erfolgreich geführt hat, und wünschen ihm das Beste für seine berufliche und private Zukunft."



Stefan Karrenbauer: "Ich freue mich sehr darauf, die Geschäftsführung von Athlon Germany zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team werden wir uns auf nachhaltige, flexible und effiziente Lösungen konzentrieren, um die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und sie beim Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen."



Stefan Karrenbauer folgt auf André Girnus, der sich entschieden hat, seine Karriere außerhalb des Konzerns fortzusetzen. Girnus hatte am 1. September 2017 die Geschäftsführung der Athlon Germany GmbH sowie der Daimler Fleet Management GmbH übernommen. Zuvor war er in diversen Leitungsfunktionen im Mercedes-Benz Konzern tätig, in den er 1999 eingetreten war.



André Girnus: "Ich bin sehr stolz auf das Team von Athlon Germany und unsere Erfolge der letzten sechs Jahre. Ich bedanke mich für die großartige Zusammenarbeit und wünsche Stefan Karrenbauer und allen Kollegen viel Erfolg beim Gestalten der Unternehmensmobilität für unsere Kunden."

Athlon ist einer der führenden Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa und ist für rund 400.000 Fahrzeuge verantwortlich. Seit mehr als 100 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative und kosteneffiziente Fuhrparklösungen für Geschäftskunden. Athlon lenkt die neuen Herausforderungen seiner Kundinnen und Kunden durch integrierte und nachhaltige Flotten- und Mobilitätslösungen in ganz neue Bahnen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden. Darüber hinaus ist Athlon in 20 Ländern in Europa vertreten, entweder direkt oder über Partner. Athlon ist Teil der Mercedes-Benz Mobility AG.



