'Es fehlt noch ein bisschen die Magie'

Ob nach sechs Wechseln vor dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche Kapitän Emre Can wieder ins Team rückt, wollte Terzic wie alle weiteren Personalfragen nicht beantworten. "Emre ist ein wichtiger Spieler für uns und vor allem für mich als Trainer", sagte Terzic: "Trotzdem werde ich nicht verraten, wie ich mich entscheiden werde."

DORTMUND (dpa-AFX) - Trainer Edin Terzic sieht bei Borussia Dortmund nach zwei Siegen nacheinander in der Fußball-Bundesliga noch einiges an Entwicklungs-Potenzial. "Die Punkteausbeute ist eigentlich okay. Aber es fehlt ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen die Magie", sagte Terzic am Tag vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN), die nach fünf Spieltagen mit zwölf Zählern einen Punkt mehr hat als der BVB.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

