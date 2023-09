Wrangler und Barbie lancieren eine Kollektion mit aufeinander abgestimmten Denims, Jacken, Oberteilen, T-Shirts und Kleidern für Frauen und Mädchen

GREENSBORO, N.C. und GENF, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Denim-Marke und führende Autorität in Sachen Westernmode, Wrangler , hat heute ihre Zusammenarbeit mit Barbie von Mattel, Inc. bekannt gegeben, der Modepuppenmarke Nr. 1, die ein kulturelles Phänomen inspiriert. Die Wrangler x Barbie-Kollektion feiert zwei Marken mit ähnlichem Erbe, die in dem Wunsch vereint sind, Frauen und Mädchen zu ermutigen, stark, selbstbewusst und frei zu sein und furchtlos ihre Träume zu verfolgen.

Wrangler x Barbie fängt den fantasievollen, verspielten Stil von Barbie ein und bietet ikonische Silhouetten und essenzielle Western-Design-Elemente von Wrangler - darunter eine pinkfarbene Version des ikonischen und unverkennbaren Wrangler -Lederaufnähers an der Gesäßtasche - und bietet eine Auswahl an kombinierbaren Teilen für Frauen und Mädchen. Die Kollektion enthält die perfektionierte Bootcut-Jeans der Denim-Marke und die erste Wrancher Dress Jean für Frauen in einem leuchtenden Barbie-Pink. Die Kollektion verbindet die Wurzeln von Wranglermit dem typischen kalifornischen Flair der Marke Barbie und umfasst eine Auswahl an lässigen und auffälligen Teilen wie Hemden, Kleider, T-Shirts und Jacken mit kräftigen Farben, lebendigen Prints und einem Hauch von Western-Flair.

Seit vielen Generationen repräsentiert und unterstützt Wrangler die hart erarbeiteten Ziele und Träume des amerikanischen Westens, während die Marke Barbie Fans aller Altersgruppen in dem Glauben bestärkt hat, dass sie alles sein können. Barbie selbst wurde als Landwirtin und Reiterin dargestellt. Die Wrangler x Barbie-Kollektion enthält daher passend dazu westlich inspirierte Barbie-Illustrationen, -Muster, -Texturen und -Ästhetik für alle, die schon immer zu träumen gewagt haben.

„Vor allem durch die bemerkenswerte Ausweitung seiner Produktkategorien für Frauen im Laufe der Jahre hat sich Wrangler eine einzigartige Position in der Damenmode erarbeitet und bietet einen westlichen Stil, der über Lebensstile, Berufe, wirtschaftliche Hintergründe, Genres, Regionen und Generationen hinausgeht", sagt Jenni Broyles, Senior Vizepräsident von Wrangler. "Barbie ist zu einem dauerhaften und kulturellen Symbol der Selbstbestimmung geworden, und mit dieser Kollektion wollen wir Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dazu ermutigen, ihre einzigartige Identität anzunehmen und ein Statement abzugeben, das über die Zeit hinweg nachhallt."