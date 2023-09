BOARDWAVE ERNENNT SEINEN ERSTEN VORSTAND UND ERREICHT IN DEN ERSTEN 18 MONATEN DEN MEILENSTEIN VON 1.000 MITGLIEDERN IN EUROPA

LONDON, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Boardwave, die wirkungsorientierte Netzwerk-Community für europäische Software-Gründer und CEOs, hat heute die Ernennung ihres ersten Vorstands bekannt gegeben und damit eine Reihe von Schwergewichten der Branche zusammengestellt, die sie bei der Umsetzung ihrer Mission in ganz Europa unterstützen. Heute gibt sie Jonathan McKay, Leo Apotheker und Elona Mortimer-Zhika als neue Vorstandsmitglieder bekannt. Sie schließen sich Phill Robinson, dem Gründer und Chief Executive Officer (CEO) von Boardwave, sowie Kath Easthope als Chief Operating Officer (COO) an und werden von einem Beratungsausschuss und einem Team hochkarätiger Gründungsförderer unterstützt.

Jeder der Vorstandsmitglieder verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, da sie Unternehmen in jeder Phase des Unternehmenswachstums geführt haben, von der Neugründung bis zum etablierten globalen Branchenführer. Diese jüngste Ankündigung von Boardwave kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die etablierte Community einen bedeutenden Meilenstein von über 1.000 Mitgliedern seit ihrer Gründung im April 2022 erreicht.

Boardwave ist ein schnell wachsendes Netzwerk, das Softwareunternehmer, Gründer und CEOs aus ganz Europa zusammenbringt und es ihnen ermöglicht, sich zu vernetzen, Ideen, Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen sowie wertvolle Mentoren zu nutzen, um das Wachstum ihres Unternehmens zu beschleunigen. Mit diesem Ansatz will Boardwave dazu beitragen, weltweit führende Softwareunternehmen aufzubauen, damit die europäische Softwareindustrie zu einem globalen Marktführer wird und mit dem Silicon Valley konkurrieren kann.

Phill Robinson, Gründer und CEO von Boardwave, kommentierte: „Dies ist ein wichtiger und bedeutender Meilenstein in der weiteren Entwicklung und Expansion von Boardwave. Elona, Jonathan und Leo repräsentieren ein Team von Branchenschwergewichten von höchstem Kaliber im gesamten Softwaresektor und sind alle eng mit unserer Mission bei Boardwave verbunden. Ihre geballte Energie und Erfahrung unterstützen unsere Wachstumsziele für die Organisation in außergewöhnlicher Weise. Dieses erstklassige Team zeigt, dass die Notwendigkeit, ein aktives Ökosystem von Software-Führern in ganz Europa zu schaffen, von führenden Vertretern der Branche unterstützt wird."