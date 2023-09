Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf / Frankfurt am Main (ots) -- Wie sollen die verpflichtenden Anforderungen an die Hersteller umgesetztwerden?- Die 8. CYBICS bietet Antworten aus erster Hand: Ein Policy Officer derEU-Kommission aus Brüssel erläutert den aktuellen Stand- Wann und wo: Frankfurt am Main, 28. November 2023 im House of Logistics anMobility (HOLM)Je näher das Inkrafttreten des Cyber Resilience Acts (CRA-E) rückt, desto mehrFragen stellen sich für Hersteller und Inverkehrbringer von Smart Devices.Künftig haften die Unternehmen für das Management von Sicherheitsrisiken - dafürsieht das EU-Gesetz drastische Strafzahlungen vor, die bereits beiFristversäumnissen fällig werden können. Zum insgesamt achten Mal findet am 28.November 2023 die Fachkonferenz CYBICS (https://www.cybics.de/) statt - zumzweiten Mal in diesem Jahr widmet sie sich ausschließlich dem Thema CyberResilienz sowie dem CRA-E. Unter dem Motto "Compliance, Sicherheit und BestPractices: der Cyber Resilience Act" wird die Konferenz unter der Federführungder isits AG International School of IT Security gemeinsam mit Partnern wie demExperten für IoT-/OT-Cybersecurity ONEKEY (https://onekey.com/) , Vertretern derEuropäischen Kommission, Experten der Zertifizierungsstelle Bureau Veritas undvon CERT@VDE in Frankfurt am Main veranstaltet. Die Keynote der CYBICS wird voneinem Policy Officer der Europäischen Kommission gehalten, der als Vertreter derBrüsseler Behörden über den aktuellen Stand des CRA-E informieren wird.Eingeladen sind alle Vertreter aus Wirtschaft und Industrie, da zukünftig auchalle Unternehmen die Regeln und Anforderungen des CRA-E bei Herstellung undVermarktung von elektronischen Produkten beachten müssen.Hohe Anforderungen, schnelle UmsetzungErstmals wird mit dem Cyber Resilience Act die Verantwortung für den sicherenBetrieb von Geräten mit digitalen Elementen - von Massenartikeln wieSmartwatches über Router, Zutrittskontrollsystemen bis hin zu Druckern undindustriellen Steuerungssystemen - von den Nutzern auf die Herstellerübertragen. "Auch in Zukunft werden die Betreiber von Netzen für derenSicherheit verantwortlich sein. Hersteller und Inverkehrbringer von Gerätenmüssen jedoch bereits bei der Entwicklung und Vermarktung künftig deutlichhöhere Auflagen erfüllen. Das betrifft nicht nur die IT-Sicherheit selbst,sondern auch Prozesse und Meldepflichten. Derzeit ist die Verunsicherung bei denUnternehmen sehr groß, da neben der EU-Gesetzgebung vor allem die Abstimmung mitden lokalen Behörden noch aussteht. Das darf aber keinesfalls zu Verzögerungenführen - denn der CRA-E wird nach seiner endgültigen Verabschiedung unmittelbar