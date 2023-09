Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hungen (ots) - Der Fachkräftemangel hat nahezu alle Branchen fest im Griff:Überall wird händeringend nach passendem Personal gesucht. Gleichzeitig ist dieBereitschaft Erwerbstätiger, ihren Arbeitgeber zu wechseln, so hoch wie niezuvor. Niklas Rabanus und Samuel Koch sind die Gründer und Geschäftsführer derPersonalakquise-Agentur KONUS & Partner GmbH, mit der sie IT-Service-,Consulting- oder Software-Unternehmen bei der Mitarbeiterfindung unterstützen.Hier erfahren Sie, warum die vorherrschende Wechselbereitschaft vielerArbeitnehmer ausgerechnet für kleine mittelständische Unternehmen der Brancheeine Chance darstellt.Kaum ein Unternehmen klagt heute nicht über Probleme bei der Personalgewinnung.Gleichzeitig fällt es ihnen zunehmend schwerer, bestehende Mitarbeiterlangfristig zu halten. Schließlich ist den Arbeitnehmern die Problematik vielerUnternehmen durchaus bewusst: Sie sind auf neue qualifizierte Mitarbeiterangewiesen, was es ihnen umso leichter macht, ihre Anstellung beliebig zuwechseln. Allein im Vergleich zum Vorjahr ist die Wechselbereitschaft um 12Prozent gestiegen. Eine Tatsache, die die Situation für Unternehmen zusätzlicherschwert, oder? "Tatsächlich ist die Wechselbereitschaft der ArbeitnehmerChance und Herausforderung zugleich", erklärt Niklas Rabanus, Geschäftsführerder KONUS & Partner GmbH."Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen jetzt aktiv werden undsich die aktuelle Situation zunutze machen, schließlich birgt sie attraktiveMöglichkeiten", ergänzt sein Geschäftspartner Samuel Koch. Gemeinsam haben sichdie beiden Geschäftsführer der Aufgabe verschrieben, kleine und mittelständischeUnternehmen aus den Bereichen Software und IT bei der Mitarbeitergewinnung zuunterstützen. Dabei setzen sie auf eine langfristige Betreuung und setzen sichaktiv für das Wohl und Wachstum der Unternehmen ihrer Kunden ein. Warum kleineund mittelständische Unternehmen die Wechselbereitschaft am Arbeitsmarkt wenigerals Herausforderung, sondern viel eher als Chance betrachten sollten, habenNiklas Rabanus und Samuel Koch im Folgenden zusammengefasst.Was die Wechselbereitschaft für kleine und mittelständische Unternehmen bedeutetDie aktuelle Situation besteht aus Mangel und Chance zugleich: Schließlich kanndie Wechselbereitschaft nicht nur im eigenen Unternehmen zu Buche schlagen,sondern auch in allen anderen Unternehmen. "Nehmen wir an, ein Unternehmen hateinen Personalbedarf von ein bis drei Mitarbeitern im Quartal, was