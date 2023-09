GLP-1-basierten Medikamente gilt derzeit das besonders Interesse der Börse, die Aktien führender Hersteller wie Novo Nordisk und der US-Konzern Lilly haben allein in diesem Jahr bis zu 50 Prozent an Wert gewonnen. Denn den GLP-1-Mitteln, die ursprünglich als Blutzuckersenker entwickelt wurden, haben sich auch als hochwirksam im Kampf gegen zu hohes Übergewicht entpuppt. Das sorgt derzeit insbesondere in den USA für einen riesigen Hype.

In diesem Sog erholten sich auch die Papiere des Konkurrenten Gerresheimer etwas von ihrer jüngsten Talfahrt: Sie kletterten zeitweise um mehr als vier Prozent, dämmten ihr Plus zuletzt aber auf rund ein halbes Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem kräftigen Aufschlag gleich am ersten Handelstag sind die Anleger am Donnerstag zum Börsengang von Schott Pharma belohnt worden. Der erste Kurs für die Papiere betrug 30 Euro und dies entsprach auch am frühen Nachmittag dem gezahlten Preis. Dies bedeutete ein Plus von etwa elf Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 27 Euro. Dieser lag in der oberen Hälfte der Preisspanne von 24,50 bis 28,50 Euro.

