JPMORGAN stuft Kion auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte ein gutes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der anhaltende zyklische Gegenwind lasse ihn aber für die Ergebnisentwicklung 2024 vorsichtig werden./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 20:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 35,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m