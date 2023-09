Selbstverwaltung der Knappschaft-Bahn-See neu gewählt / Mit Maike Matthiessen und Birgit Biermann gibt es zwei Frauen an der Spitze des Sozialversicherungsträgers

Bochum (ots) - Die Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See (KBS) hat sich am 28. September 2023 in der Hauptverwaltung

in Bochum für die XIII. Sozialversicherungswahlperiode konstituiert.



Mit ihrer Wahl am 28. September 2023 übernehmen die Leiterin Gesundheit und

Soziales der Deutschen Bahn AG, Maike Matthiessen, aus der Gruppe der

Arbeitgeber den alternierenden Vorsitz der Vertreterversammlung und Birgit

Biermann, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands und seit September 2023

stellvertretende Vorsitzende der IGBCE, aus der Gruppe der Versicherten den

alternierenden Vorsitz des Vorstandes. Zugleich sind der Versichertenvertreter

Robert Prill als alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung und der

Arbeitgebervertreter Michael Weberink als alternierender Vorsitzender des

Vorstandes bestätigt worden. Der satzungsmäßige Wechsel im Vorsitz erfolgt

jährlich zum 1. Oktober.