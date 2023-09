NEW YORK, 28. September 2023 /PRNewswire/ --Maybelline New York hat sich in die virtuelle Welt von Roblox gewagt und ein neues Publikum von Make-up-Enthusiasten gefesselt. Im Rahmen einer Partnerschaft mit Splash, hat die Marke eine 360-Marken-Kampagne gestartet, die speziell auf die lebendige Musikgemeinschaft innerhalb von Roblox abzielt.

Innerhalb der virtuellen Welt, bietet Maybelline virtuelle Make-up-Looks, Mini-Spiele und exklusive Musik. Es schafft so ein umfassendes Erlebnis, das Selbstentfaltung fördert, was einen Kernwert von Maybelline New York darstellt.

Emily Arkells, Vizepräsidentin von Digital forMaybelline New York, erklärt: „Als führende Make-up-Marke im digitalen Raum hat sich Maybelline dazu verpflichtet, Verbrauchern neue und aufregende Erlebnisse, welche die Selbstentfaltung fördern, zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Splash auf Roblox ermöglicht es uns, unsere Produkte nahtlos in eine interaktive Welt zu integrieren. Mit einer Vielzahl an virtuellen Make-up-Looks, die von talentierten Make-up-Künstlern und 3D-Künstlern kreiert wurden, können Nutzer jetzt mit unterschiedlichen Stilen und Ausdrücken innerhalb der virtuellen Welt von Roblox über das Musikspiel Splash experimentieren. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu Maybelline New Yorks Kernwerten von Selbstentfaltung, Spiel und Befähigung. Es macht so die Selbstentfaltung für alle zugänglich, wo immer sie sich mit unserer Marke engagieren".

Maybellines Kampagne „Makeup Your Mix" lädt Nutzer von Roblox ein, sich in faszinierende Erlebnisse wie die Maybelline New York Lounge und den Graffiti-Raum einzutauchen. Diese virtuellen Räume bieten den Nutzern spannende Möglichkeiten, ihre Kreativität zu entfalten, indem sie mit einer breiten Palette von Maybelline-Produkten experimentieren. Zum Beispiel können Benutzer Vinyltinte und die Falsies Surreal Mascara verwenden, um Graffiti zu malen. Die Kampagne führt sechs einzigartige Make-up-Looks ein, die gekennzeichnet mit beliebten Maybelline-Franchises sind, wie beispielsweiseSuperStay Vinyl Ink Lip und SuperStay Matte Ink Lip, sowie neue Innovationen wie Falsies Surreal Mascara und Color Tattoo-Augen-Stix. Ganz gleich, ob sie einen frechen oder scharf-kantigen Look oder einen dezenten und natürlichen Stil suchen, unsere virtuelle Plattform bietet eine Fülle an Optionen und Inspirationen.