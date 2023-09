THE GLEN GRANT SINGLE MALT SCOTCH WHISKY STELLT THE VISIONARY VOR; DER ÄLTESTE SINGLE MALT AUF DER AUKTION DISTILLERS ONE OF ONE

Rothes, Schottland (ots/PRNewswire) - Dieser 68 Jahre alte Single Malt feiert

The Visionary von The Glen Grant ist eine wirklich seltene und bemerkenswerteKreation, die die einzige Abfüllung dieses einzigartigen 68 Jahre alten Whiskysaus einem einzigen Fass darstellt. Dieser Single Malt wird in einem prächtigenviktorianisch anmutenden Design präsentiert, das eine entscheidende Ära in derGeschichte von Glen Grant widerspiegelt, und gehört zu den ältesten Whiskys, diejemals von der Brennerei herausgebracht wurden.Die fesselnden Geschichten von James "The Major" Grant über seine Reisen durchdie Welt, dienen als Inspiration für jeden Whisky, der in der GlenGrant-Brennerei hergestellt und konserviert wird. Angetrieben von Leidenschaftund Neugierde prägten die Erkundungen des "Majors" in fernen Ländern dieEntstehungszeit dieses Single Malts. Er sammelte und konservierte eine exquisiteAuswahl an exotischen Pflanzen und Blumen, die er in die Gewächshäuser derBrennerei in seinem geliebten 27 Hektar großen Garden of Splendourszurückbrachte.Als Hommage an diese unermüdliche Leidenschaft und zur Würdigung einesunumstößliches Vermächtnisses fängt ,,The Glen Grant The Visionary 68-Years-Old"den wahren Geist der Abenteuer des "Majors", seine Vision und sein Engagementfür die Natur und den Naturschutz ein.Die innovative, mundgeblasene Magnumkaraffe im Battutoschliff, eine weiterePremiere für The Glen Grant, ist in Anlehnung an die viktorianische Zeit von denGefäßen inspiriert, in denen ,,The Major" seine Entdeckungen mitbrachte,einschließlich verschnörkelter Pflanzenständer und exzentrischer Einmachgläser.Die statuenhafte 1,6 Liter-Karaffe lässt die Spirituose in der Glasstrukturschweben, als wäre sie selbst eine seltene Pflanze oder Blume. Die Karaffeselbst ist in einer von der damaligen Zeit inspirierten Präsentationsschachteluntergebracht, die dem traditionellen viktorianischen Reisekoffer ähnelt, den,,The Major" selbst auf seinen Abenteuern in der Welt mitgenommen hätte.Der Verschluss und Boden aus Malachit-Edelstein spiegeln den Einfluss desKupfers wider und würdigen unsere kupfernen Brennblasen mit langem Hals, dieeine feinere, dezentere Spirituose einfangen, die prall gefüllt mit Obst ist.Dies schafft unseren charakteristischen aromatischen und eindrucksvollen