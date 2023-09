action medeor eröffnet lokale Reagenzien-Produktion in Tansania - die erste in ganz Ostafrika

Tönisvorst / Kibaha (ots) - Tansania ist der Standort für die erste

Produktionsstätte von Hämatologie-Reagenzien in Ostafrika. In Kibaha, einem

Vorort von Dar es Salaam, wurde die Anlage in diesen Tagen feierlich eröffnet.

Die lokale Produktion von Reagenzien zur Blutanalyse soll die Eigenständigkeit

und Unabhängigkeit des tansanischen Gesundheitssystems stärken, so lautet die

Zielsetzung von action medeor International Healthcare Tansania, dem Betreiber

der Anlage. Der tansanische Zweig des deutschen Medikamentenhilfswerks action

medeor bekam dabei auch Unterstützung aus Deutschland: Das Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Deutsche

Entwicklungsgesellschaft (DEG) förderten die Errichtung der Anlage ebenso wie

verschiedene private Spender.



"Reagenzien sind chemische Substanzen, die zum Betrieb von Blutanalysegeräten in

jedem Labor benötigt werden", erläutert Christoph Bonsmann, Vorstand von action

medeor. Mit Hilfe solcher Analysen können Ärzte verschiedene Krankheiten sicher

diagnostizieren, wie etwa Virusinfektionen, chronische Entzündungen oder

Blutarmut. "Erst die verlässliche Diagnose sichert eine erfolgreiche Behandlung

dieser Krankheiten. Daher ist die Verfügbarkeit von Reagenzien ein wichtiger

Aspekt in der Gesundheitsversorgung", schildert Bonsmann.