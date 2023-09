Unruhige Zeiten für den Kundenservice - Kompakttraining hilft mit konkreten & praxisnahen Schulungen

Hamburg (ots) - Viele Beschwerden und viel Unzufriedenheit - Nervosität in der

Gesellschaft wird im Kundenservice deutlich - Servicetrainer:innen stark

nachgefragt



In der Wirtschaft herrscht aktuell viel Unruhe und Unsicherheit, was vor allem

im Kundenservice sichtbar wird: Anrufer:innen sind ungeduldig, die Beschwerden

nehmen zu und der Ton wird rauer.





Die Kompakttraining GmbH & Co. KG(https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar/) nimmt dieseTendenz durch vermehrte Buchungen zum Thema Kundenservice wahr. Sowohl bei denoffenen Seminaren als auch im Inhouse Bereich steigt die Nachfrage aktuelldeutlich an und Teilnehmer:innen beziehungsweise Koordinator:innen suchen nachUnterstützung, um Spannung aus den Teams und Kontrolle über die aktuelleSituation zu bekommen.Kundenservice - digital und am TelefonAls übergreifende Weiterbildung zu diesem Thema bietet der Dienstleister einzweitägiges Kundenservice Seminar (https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar.alle/kundenservice-seminar-digitale-kommunikation/) an. Hierwird die digitale und telefonische Gesprächsführung mit den Kund:innen sowie derUmgang mit schwierigen Fällen und Beschwerden besprochen. Das interaktiveSeminar hat das Ziel, den Teilnehmer:innen Sicherheit für einen kompetentenService zu geben und so die Kundenzufriedenheit zu steigern.Telefontraining - professionell und richtig telefonierenNeben dem übergreifenden Seminar führt der Weiterbildungsanbieter regelmäßigTelefonschulungen (https://www.kompakttraining.de/seminare/telefontrainings.alle/kundenorientierung-beschwerdemanagement/) durch. In den Kursen werden dieGrundlagen des richtigen und professionellen Telefonierens besprochen und in derPraxis getestet und gefestigt.Beschwerdemanagement - Weiterbildung für den KundendienstGanz konkret bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG auch Seminare zum ThemaBeschwerdemanagement (https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar.alle/beschwerdemanagement-seminar/) an. Hier liegt der Fokus auf demprofessionellen Umgang mit Reklamationen. Anhand von Fallbeispiele derTeilnehmenden wird erarbeitet, wie Beschwerden eingefangen und strukturiertbehandelt werden können.