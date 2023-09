Die Ölpreise legten auf ihrem hohen Niveau eine Pause ein, halten aber die Inflationssorgen und die Erwartung an noch für längere Zeit hohe Zinsen am Leben. Zumal jüngste Signale aus der US-Wirtschaft weiter für eine robuste Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt sprechen: So legte das Wachstum in den Vereinigten Staaten im zweiten Quartal weiter zu - und zwar etwas stärker als ursprünglich erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen außerdem weniger als erwartet./ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag scheint eine Stabilisierung an den New Yorker Börsen zu einer zähen Angelegenheit zu werden. Neue Konjunkturdaten gaben den Kursen keine nennenswerten Impulse.

