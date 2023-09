Veiligheidsbericht over de "sodaTRIO" en "sodaTRIO PRO" bruiswatermachines (FOTO)

Taunusstein (ots) - Omwille de veiligheid van de consument heeft BRITA haar

Hierdoor kunnen scherven uit de veiligheidscontainer vliegen met gevaar voorletsel. BRITA raadt consumenten ten zeerste aan om te stoppen met het gebruikvan de glazen fles in combinatie met de "sodaTRIO" en "sodaTRIO PRO"bruiswatermachines. Totdat het apparaat is vervangen, mag de bruiswatermachinealleen met de roestvrijstalen fles, die in het startpakket zit, worden gebruikt.De veiligheidswaarschuwing geldt voor de versies 'wit', 'zwart' en 'roestvrijstaal'. Overige BRITA-producten zijn niet getroffen.Het gebruik van de "sodaTRIO" en "sodaTRIO PRO" bruiswatermachines met eenroestvrijstalen fles is veilig en kan zonder aarzeling plaatsvinden. Vanwege hetveroorzaakte ongemak krijgen consumenten die contact opnemen met deklantenservice hotline daarom gratis een extra roestvrijstalen fles van 1 litertotdat het product op een later tijdstip wordt vervangen. Als alternatief kanhet product worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling.Als familiebedrijf hebben de veiligheid en kwaliteit van onze producten onzehoogste prioriteit.Zodra we ons bewust werden van het probleem, zijn we een gedetailleerd onderzoekgestart en hebben we onze consumenten uit voorzorg geïnformeerd. Deonderliggende oorzaak wordt momenteel in detail geanalyseerd, zodat ervervolgens passende maatregelen kunnen worden genomen om het defect teverhelpen.Over de BRITA Group:Met een totale omzet van 664 miljoen euro in boekjaar 2022 en 2.262 medewerkerswereldwijd (waarvan 1.221 in Duitsland) is de BRITA Group een van detoonaangevende bedrijven op het gebied van drinkwateroptimalisatie enindividualisering. Het al lang bestaande merk BRITA heeft een vooraanstaandepositie op de mondiale waterfiltermarkt. Het familiebedrijf gevestigd inTaunusstein bij Wiesbaden is vertegenwoordigd door 30 nationale eninternationale dochterondernemingen en vestigingen, evenals aandeelhouders-,distributie- en industriële partners in 70 landen op alle vijf continenten. Hetheeft productielocaties in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en China.Opgericht in 1966, ontwikkelt, produceert en distribueert de uitvinder van dehuishoudelijke waterfilterkan een breed scala aan innovatieve oplossingen voordrinkwateroptimalisatie voor particulieren (waterfilterkannen, tapsystemen enBRITA Integrated Solutions voor kleine en grote elektrische apparaten vangerenommeerde fabrikanten) en commercieel gebruik (hotelsector, restaurants,catering en verkoopautomaten) plus leidingwaterdispensers voor kantoren,scholen, restaurants en de hygiënegevoelige zorgsector (ziekenhuizen,verzorgingshuizen). Sinds 2016 werkt BRITA samen met Whale and DolphinConservation (WDC) om de oceanen van de wereld te beschermen tegen plasticafval, en als zodanig om walvissen en dolfijnen te beschermen. Meer informatie:http://www.brita.netVoor persvragen kunt u contact opnemen met: :Mail: mailto:britasodatrio@edelman.comTelefoon: +49 (0) 173 4298 475