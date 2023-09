Jessulat neuer Chef des Autozulieferers ElringKlinger

Jessulat war schon seit Juli interimsweise Sprecher des Vorstands. Chef wird er zum 1. Oktober. Der 54-Jährige war seit Januar 2016 Finanzvorstand. Neu in das Gremium rückt Dirk Willers auf. Er wird künftig für Vertrieb und Marketing verantwortlich sein.

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Thomas Jessulat wird neuer Chef des Autozulieferers ElringKlinger . Der bisherige Finanzvorstand folgt Stefan Wolf, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. Wolf hatte im April seinen Rückzug angekündigt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer