Maison Perrier-Jouët und Mélanie Laurent kooperieren für eine erstrebenswerte Zukunft

Paris (ots/PRNewswire) - Die französische Schauspielerin ist der Star der

fröhlichen Ode des Hauses an die Natur



Maison Perriet-Jouët freut sich, seine Partnerschaft mit der Schauspielerin und

Regisseurin Mélanie Laurent bekannt zu geben, die für ihr langjähriges

Engagement für den Umweltschutz bekannt ist. Mélanie Laurent teilt die Vision

des Hauses von einer erstrebenswerten Zukunft und wird es bei seinen

Umweltinitiativen zur Förderung der biologischen Vielfalt begleiten. Sie ist

auch der Star des neuen Perrier-Jouët-Kampagnenfilms - eine fröhliche Ode an die

Natur, die die Welt neu verzaubern soll - des japanischen Regisseurs Show

Yanagisawa, der im Oktober 2023 in einer weltweit exklusiven Vorpremiere in

Tokio zu sehen sein wird.



