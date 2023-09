NTT DATA übernimmt Conexos und erweitert eigenes Software-Produktportfolio (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG übernimmt Conexos, denführenden Lösungsanbieter für Handelsunternehmen in Brasilien, und baut seineigenes Produktportfolio im Softwarebereich weiter aus. Das 1998 gegründeteUnternehmen Conexos unterstützt Kunden in Einzelhandel, Handel, Logistik,Industrie und an Rohstoffbörsen. Sein Top-Produkt, die Software "Conexos Cloud"für das Global Trade Management (GTM), konzentriert sich auf eine umfassendeVerwaltung des Außenhandels, von der Transparenz in der internationalen Logistikbis hin zu den komplexesten Prozessen in den Bereichen Zollabfertigung,Sonderregelungen, Währungsumrechnung und Besteuerung.Die Import- und Exportlogistik für Waren und Rohstoffe in Brasilien ist komplexund stark reguliert. Zudem unterscheiden sich die Berechnung der Steuern und dieKommunikation mit dem regierungseigenen Außenhandelssystem Siscomex stark vonanderen Ländern. Im Zuge der Übernahme bündeln nun beide Unternehmen ihreKompetenzen zu einem exklusiven Angebot: Dabei ermöglicht NTT DATA BusinessSolutions die Transformation zu SAP® S/4HANA und hält mehrere steuerlicheLösungen bereit. Conexos erleichtert mit der GTM-Software eine effiziente undflexible Ein- und Ausfuhrkontrolle, optimiert Prozesse gezielt und sorgt dabeifür transparentere, überschaubarere und regelkonformereAußenhandelstransaktionen."Durch die Übernahme von Conexos unterstreichen wir unsere ambitioniertenWachstumspläne in Brasilien. Gleichzeitig verfolgen wir unsere konsequenteWachstumsstrategie im eigenen Softwaresegment weiter", sagt Norbert Rotter,Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc."Wir möchten unsere Kunden in Brasilien mit einer Komplettlösung aus SAP® undunserer eigenen Software unterstützen, die genau auf ihre Anforderungenzugeschnitten ist. Gemeinsam mit Conexos stellen wir eine GTM-Software bereit,die die Arbeit unserer Kunden wirksam erleichtert und dank der vorhandenenAPI-Struktur problemlos in SAP integriert werden kann."Der Welthandel ist ein komplexes System des Austauschs von Waren,Dienstleistungen und Kapital über Landesgrenzen hinweg. Die Vielzahl derAkteure, rechtliche Rahmenbedingungen, Zölle und nicht tarifäreHandelshemmnisse, wie Kontingente, Embargos, technische Normen undZollverfahren, führen zu komplexen Interaktionen. In diesem Zusammenhang hatConexos ein umfassendes, modulares SaaS-Produkt (Software as a Service)entwickelt, das Im- und Exportprozesse für Kunden automatisiert. Das Ziel:bürokratische Hürden abbauen und eine effiziente Zollabfertigung gewährleisten.