BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für H&M nach den Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 140 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Bekleidungskonzern verbesserten sich zwar die Margen, doch insbesondere im Vergleich mit dem Wettbewerb erscheine das Wachstum noch dürftig, bemängelte Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Skeptisch zeigte sich der Experte auch mit Blick auf den Effekt von Sparmaßnahmen und zweifelt daher das bestätigte Margenziel für das kommende Jahr an. Dabei traut er H&M wegen des schwachen Asiengeschäfts für 2024 auch weniger Wachstum zu als der Markt./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 18:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 13,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 130

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m