Bulat-Utemuratov-Stiftung unterzeichnet Absichtserklärung mit Connie Kasari, der weltweit führenden Expertin für Autismus-Spektrum-Störungen

Dies unterstreicht das Bestreben von Kasachstan, ein führendes regionales Zentrum zur Unterstützung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen zu werden

Diese Partnerschaft wird Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in ganz Kasachstan mithilfe der JASPER-Methode helfen

Die Ankündigung erfolgte auf der 5.Autismus-Konferenz der Stiftung, die Experten zusammenbringt

ASTANA, Kasachstan, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Bulat-Utemuratov-Stiftung gibt bekannt, dass sie eine dreijährige Absichtserklärung für Zusammenarbeit und Interaktion mit der weltweit anerkannten Expertin für Autismus-Spektrum-Störungen Dr. Connie Kasari unterzeichnet hat. Ziel ist die Durchführung gemeinsamer Projekte zur Unterstützung von Kindern mit ASD, einschließlich Frühdiagnostik, Schulung von Fachleuten und Organisation von Seminaren. Dies wird den Weg für Kasachstan ebnen, ein führendes regionales Zentrum für die Erforschung, Schulung und Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen zu werden.

Die Partnerschaft wurde auf der 5. internationalen Konferenz der Bulat-Utemuratov-Stiftung „Asyl Miras. Autism. One World for All" in Astana, Kasachstan, bekanntgegeben. Das diesjährige Thema lautet „Diagnose und frühzeitige Intervention bei ASD", einer der Bereiche, welcher von der Arbeit von Dr. Kasari abgedeckt wird. An der Konferenz nahmen weltweit anerkannte ASD-Experten teil, welche die neuesten Entwicklungen in der Frühdiagnose von Autismus erörterten und praktische Seminare für Lehrer, Studenten und Eltern von Kindern mit ASD anboten.

Die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Intervention bei ASD wird zunehmend anerkannt, was die Wirksamkeit der Behandlung und die Verbesserung der Lebensqualität für Kinder und ihre Familien deutlich macht. Die Stiftung wird mit Dr. Kasari zusammenarbeiten, um Schulungen für die Fachleute der Stiftung und Trainer of Trainer („TOT") anzubieten, damit die nächste Generation von Experten ausgebildet werden kann.

Darüber hinaus werden die Stiftung und Connie Kasari gemeinsam einen Ausbildungsplan für Fachleute aus ganz Kasachstan entwickeln, einschließlich der Schaffung verschiedener Zertifizierungsstufen und Mechanismen zur Bewertung und Unterstützung der Ausbildung. Das Schulungsprogramm wird auf dem Behandlungsansatz Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation („JASPER") basieren, der von Dr. Kasari entwickelt wurde.