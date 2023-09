Berlin (ots) - Die Kluft zwischen grenzüberschreitenden und nationalen Nutzern

Der eGovernment Benchmark, für den jährlich mehr als 15.000 Behördenwebseitenanalysiert werden, wird von Capgemini geleitet und gemeinsam mit den PartnernIDC (https://www.idc.com/) und Politecnico di Milano (https://www.polimi.it/en)durchgeführt.Marc Reinhardt, Global Industry Leader Public Sector bei Capgemini, kommentiertdie diesjährigen Ergebnisse: "In den letzten 20 Jahren, in denen wir denFortschritt von E-Government in Europa untersucht haben, haben wir einendeutlichen Aufschwung bei der Verfügbarkeit und Qualität digitalerLeistungsangebote in der Verwaltung beobachtet. Um Bürgerinnen und Bürgern einbesseres Erlebnis zu bieten, ist vor allem digitale Kompetenz auf lokaler Ebeneentscheidend, zum Beispiel in Kommunen, ebenso wie der Einsatz von Daten und KIfür Behördendienste. Angesichts des doppelten Wandels hin zu einer digitalensowie nachhaltigen Wirtschaft ist es zudem von strategischen Bedeutung,Nachhaltigkeit in die Konzeption und den Aufbau von Leistungen einzubeziehen.Deshalb, und auch aufgrund schrumpfender Budgets, müssen die europäischenStaaten noch enger zusammenarbeiten und bereits existente Verfahren, wo immerpassend, wiederverwenden, um ihre digitalen Services zu verbessern. DerInteroperable Europe Act könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein."Grenzüberschreitende Nutzer sind weiterhin benachteiligtDigitale Behördendienste ermöglichen es den Nutzern in Europa, Anfragen übernationale Grenzen hinweg zu stellen. Dem Report zufolge sind jedoch weniger alsdie Hälfte (49 Prozent) der untersuchten Leistungen für ausländische Nutzerverfügbar, deutlich weniger als für die jeweiligen Staatsbürger. Ein Grund dafürist unter anderem, dass viele Webseiten nur in der jeweiligen Landessprache