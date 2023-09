Beobachter sehen in dem Anstieg eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Für einen kurzen Ausreißer nach oben sorgten am frühen Nachmittag die deutschen Verbraucherpreise. Die Jahresrate sank im September auf 4,5 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn des Ukraine-Krieges. Ökonomen machten dafür vor allem Basiseffekte verantwortlich. Denn im vergangenen Jahr waren im September Entlastungspakete wie etwa das 9-Euro-Ticket ausgelaufen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0549 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro mit 1,0488 Dollar auf den tiefsten Stand seit acht Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0539 (Mittwoch: 1,0536) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9488 (0,9491) Euro.

"Das sind gleichzeitig auch gute Nachrichten für die EZB, hält doch der Abwärtstrend bei der Inflationsentwicklung an", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Schwächt sich die Teuerung ab, werden weitere Zinsschritte der Währungshüter unwahrscheinlicher. Die Daten hatten allerdings keinen nachhaltigen Effekt auf den Eurokurs. Die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone werden am Freitag veröffentlicht.

Belastet wurde der Euro zuletzt vor allem durch die Aussicht auf möglicherweise weiter steigende Leitzinsen in den USA. In diese Richtung hatten sich zuletzt zahlreiche Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve geäußert. Zudem wird regelmäßig auf die Notwendigkeit verwiesen, dass das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten über einen längeren Zeitraum hoch bleiben müsse, um die Inflation einzudämmen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86333 (0,86810) britische Pfund, 157,33 (157,20) japanische Yen und 0,9678 (0,9680) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1875 Dollar gehandelt. Das war knapp ein Dollar weniger als am Vortag./jcf/jsl/he

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 1,055USD gehandelt.