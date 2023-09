Handel mit Evergrande-Aktien gestoppt

(Aktualisierung: Mit Angaben Ermittlungen gegen Vorstand im 2. Absatz.)

HONGKONG (dpa-AFX) - Im Zuge der Immobilien-Krise in China ist der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt worden. Neben den Papieren der Evergrande Group konnten auch keine Anteilscheine der Evergrande Property Services Gruppe und der Evergrande-Gruppe für Elektro-Fahrzeuge gehandelt werden, wie es am Donnerstag in drei Mitteilungen der Börse in Hongkong hieß. Ein Grund wurde darin nicht genannt.

Die Aussetzung des Handels mit Evergrande-Aktien folgt auf jüngste Medienberichte über Ermittlungen gegen Angestellte des Unternehmens. Am Mittwoch etwa berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Vorstandsvorsitzende Hui Ka Yan unter Polizeikontrolle gestellt worden sei. China Evergrande teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) per Börsenmitteilung in Hongkong mit, dass das Unternehmen von den Behörden darüber informiert worden sei, dass Hui Ka Yan Gegenstand von "verpflichtenden Maßnahmen" wegen des Verdachts "illegaler Verbrechen" sei. Das Außenministerium in Peking hatte am Nachmittag bei seiner täglichen Pressekonferenz in Peking angesprochen auf Berichte noch keine Details genannt. "Ich habe die Information, von der sie sprechen, nicht", sagte Sprecherin Mao Ning.